Sirera acusa a Collboni de gastar 800.000 euros en "vigilar lo que los ciudadanos dicen"

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BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado la decisión del alcalde Jaume Collboni de contratar por 800.000 euros una empresa que rastree redes sociales e identifique lo que considera narrativas falsas sobre el consistorio y pedir rectificaciones, porque "quiere vigilar lo que los ciudadanos dicen".

Sirera afirma este domingo en un comunicado que es un "atentado contra la libertad de expresión ya que supone una injerencia a fiscalizar las opiniones de los ciudadanos".

El popular pedirá el expediente completo de contratación y acudirá a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y a los órganos competentes en contratación pública para que examinen la legalidad del servicio.

Sirera constata que en países como Francia y Reino Unido hay mecanismos contra compañas de desinformación e injerencias extranjeras, pero "Collboni quiere vigilar lo que los ciudadanos dicen sobre su propio Ayuntamiento", y considera que esta diferencia es preocupante.

Ha insistido en que "una información puede ser verdadera o falsa, pero una opinión no puede considerarse desinformación simplemente porque no guste al alcalde", y ha exigido al alcalde garantizar que ninguna opinión política legítima será objeto de vigilancia.