Sirera (PP) acusa a Collboni de dejar a "3.244 familias sin plaza de guardería pública"

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de dejar a "3.244 familias sin plaza de guardería pública" para el curso 2026-2027, pese a, dice, las 8.171 solicitudes de preinscripción presentadas.

"Collboni anuncia nuevas plazas, pero la realidad es que miles de familias de Barcelona vuelven a empezar el curso sin una plaza pública para sus hijos. Es un problema que se repite año tras año y al que el gobierno municipal sigue sin dar una respuesta suficiente", ha lamentado Sirera en un comunicado este domingo.

Así, ha pedido al alcalde que alcance acuerdos con las guarderías privadas para ampliar la oferta disponible y ayudar a las familias que han quedado fuera de la red municipal y ha recordado que el PP "consiguió aprobar" en 2023 una propuesta para que el consistorio subvencionara parte del coste de las guarderías privadas a estas familias.

"No pedimos que todas las plazas sean municipales; pedimos que ninguna familia se quede sin una alternativa por motivos económicos", ha afirmado.

Además, ha reclamado al Ayuntamiento y la Generalitat que pongan fecha al "fin de los barracones escolares" en Barcelona, por lo que el PP pedirá en la próxima Comisión de Educación que se presente, en un plazo máximo de 3 meses, un calendario público para eliminar los módulos prefabricados.