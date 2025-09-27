Sirera (PP) afirma que la pancarta en apoyo a la Flotilla vulnera la neutralidad del Ayuntamiento

BARCELONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado que el acuerdo de Junts, PSC, Comuns y ERC para colgar en la fachada del Ayuntamiento una pancarta en apoyo a la Global Sumud Flotilla "supone una vulneración flagrante de la neutralidad institucional".

"La fachada del Ayuntamiento pertenece a todos los barceloneses y no puede convertirse en un espacio de propaganda ideológica", según Sirera, informa el partido este sábado en un comunicado.

Ha añadido que el Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente que ningún símbolo ni pancarta de carácter partidista o ideológico puede colocarse en edificios públicos porque rompe el principio de neutralidad de toda administración.

Por eso cree que la pancarta "busca dar cobertura política" a una iniciativa internacional en la que participan dirigentes locales como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú) y el concejal de ERC Jordi Coronas.

Para él, esto "demuestra hasta qué punto algunos utilizan las instituciones de todos para promocionar sus causas particulares".