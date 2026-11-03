Sirera (PP) afirma que si es alcalde de Barcelona no conectará el tranvía por la Diagonal

Archivo - El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que si es alcalde no conectará el tranvía por la avenida Diagonal entre Verdaguer y Francesc Macià, después que el gobierno municipal anunciara que esta semana abre la licitación para empezar las obras: "Si soy alcalde, no habrá conexión del tranvía por la Diagonal".

En un comunicado este martes, Sirera ha reclamado a Collboni que deje que sea el nuevo gobierno municipal que salga de las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 quien decida sobre el futuro de este proyecto, y ha asegurado que para él "no es una prioridad".

"No es razonable que Collboni deje adjudicado un proyecto que condicionará la movilidad de Barcelona cuando su continuidad como alcalde no está garantizada. Una decisión de esta magnitud no puede tomarse a las puertas de unas elecciones", ha sostenido.