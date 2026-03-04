Sirera (PP) apunta que Barcelona "se ha quedado pequeña" y pone en valor la ciudad metropolitana

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el director general del Cercle d'Economia, Miquel Nadal; el presidente de Barcino 5G, Alberto Fernández; el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes y el periodista Xavier Casinos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que Barcelona "se ha quedado pequeña" en el contexto de una ciudad metropolitana y ha apuntado que la pregunta sobre la gobernanza del área metropolitana de Barcelona no es si es necesaria, sino cómo organizarla para que sea más justa, eficiente y democrática.

Así se ha expresado este miércoles durante el acto 'La Barcelona Metropolitana', en el que ha ejercido de moderador, con la participación del director general del Cercle d'Economia, Miquel Nadal; el expresidente del PP en Barcelona y presidente de Barcino 5G, Alberto Fernández; el alcalde de Castelldefels (Barcelona) y presidente provincial del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el periodista Xavi Casinos.

Sirera ha señalado que "a veces parece que Barcelona no quiera colaborar con los municipios sino engullirlos" y ha destacado la necesidad de entender como es esta realidad desde municipios importantes del entorno de Barcelona, como Castelldefels.

MIQUEL NADAL

Nadal ha calificado la situación de integración metropolitana como insatisfactoria y ha abogado por "una gobernanza que trascienda la ciudad de Barcelona y englobe la región metropolitana", puesto que esta, remarca, es una realidad que ya existe y, por tanto, la administración se debe adaptar a ella para hacer mejores políticas.

Ha criticado que hasta el momento esta realidad se ha gestionado a través de lo que ha calificado de parches y múltiples entes y organismos con un enfoque parcial: "Debemos dar un salto cualitativo en la gobernanza metropolitana", ha apuntado, añadiendo que lo más práctico para alcanzar este objetivo es ampliar la extensión del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y ampliar su ámbito competencial.

MANU REYES

Por su parte, Reyes ha advertido que "la gobernanza pasa por la igualdad de trato" y ha criticado que se pretenda aumentar el tamaño del AMB sin antes solucionar los problemas existentes.

Ha pedido centrar las competencias de las que dispone cada administración y ha sostenido que mientras sea alcalde de Castelldefels su municipio no cederá competencias al AMB: "Colaborar sí, pero subordinación nunca", ha zanjado.

En esta línea, ha lamentado que se relegue al PP a la oposición en el AMB: "Yo creo en esa colaboración y lealtad institucional, pero eso no está sucediendo", ha lamentado.

ALBERTO FERNÁNDEZ

Fernández ha reivindicado que es "el momento de pasar de la taifa a la metrópolis", generando una región metropolitana de mayor tamaño, con más competencias y mayor financiación y capacidad de decisión lo que, apunta, abriría una serie de posibilidades que no existen a día de hoy.

Ha afirmado que pasar a ser región metropolitana debe ser el horizonte y ha reclamado que la AMB gane competencias en ámbitos como el de la vivienda que ahora es "testimonial" y para ello ha señalado la importancia de una financiación específica.

XAVI CASINOS

Casinos también se ha referido a la conformación de una región metropolitana y ha defendido incorporar más municipios a la actual AMB, pasando de los 36 actuales a 164, porque, afirma, existe un continuo urbano formado por las carreteras y la red ferroviaria y esto es lo que puede dar a Barcelona una "dimensión de ciudad global".

Así, ha sostenido que debe haber un proceso en el que las administraciones superiores cedan "algunas competencias a la región metropolitana" y que los ayuntamientos se deben poner de acuerdo para impulsar políticas comunes evitando que se produzca una duplicidad de competencias.