Sirera (PP) carga contra Collboni por declarar a Palestina como distrito 11: "No tiene sentido"

Archivo - El líder popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha cargado contra el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, por declarar a Gaza y al resto de ciudades de Palestina como distrito 11 de la ciudad: "No tiene sentido enviar más dinero a Gaza que al Banco de Alimentos".

Collboni anunció este martes su decisión de replicar el formato llevado a cabo por el exalcalde Pasqual Maragall con Sarajevo durante la guerra de los Balcanes, y cuya medida irá acompañada de un presupuesto de 1 millón de euros.

De este modo, en un comunicado este miércoles, el líder popular ha sostenido que primero se deben atender las "necesidades de Barcelona y, después, priorizar la ayuda exterior", y ha señalado que en la franja de Gaza se vulneran los derechos humanos, como la igualdad entre hombres y mujeres o la no discriminación por orientación sexual.