Sirera (PP) critica el gasto de Collboni en la flotilla y avisa de que puede "acabar" como Colau

Archivo - Daniel Sirera, en una imagen de archivo - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha avisado este domingo al alcalde, Jaume Collboni, de que "actuar como Ada Colau es la mejor manera de acabar como ella: fuera del gobierno, desgastado y completamente alejado de la realidad de los barceloneses", por el gasto destinado por el Consistorio a la Global Sumid Flotilla (GSF).

Sirera asegura que el gobierno de Collboni ha incrementado la aportación a la GSF en un 60% y ha criticado el despliegue institucional, logístico y comunicativo, lo que ha calificado como "una deriva irresponsable e ideologizada que demuestra que nada ha cambiado en el consistorio", informa el PP en un comunicado.

"Collboni llegó prometiendo pasar página del colauismo, pero lo que estamos viendo es exactamente lo contrario: más propaganda, más activismo institucional y más despilfarro de recursos públicos en causas que no son la prioridad de Barcelona", ha afirmado.

El líder popular ha dicho que la ciudad atraviesa una situación "insostenible", con una inseguridad creciente, barrios cada vez más degradados, problemas graves de limpieza, una crisis de vivienda que expulsa a los vecinos y unos servicios públicos tensionados.

Sirera ha tildado el programa 'Time to Rise' y el acto central en el Moll de la Fusta, de "acto de propaganda política financiado con el dinero de todos los barceloneses, que evidencia hasta qué punto este gobierno ha perdido el sentido de la prioridad".