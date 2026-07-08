Sirera (PP) pide la comparecencia "urgente" de Laia Bonet por el socavón del Putxet de Barcelona

Un policía ante el local donde se produjo el socavón - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido la comparecencia "urgente" de la primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, en la próxima Comisión de Urbanismo, sobre la actuación del gobierno municipal por el socavón en el Putxet tras el cual se desalojaron 93 viviendas.

Ha reclamado saber por qué se ha hundido parte de un local, "qué ha fallado, quién va a asumir responsabilidades y qué garantías tienen los vecinos de que no volverá a ocurrir en otro punto de las obras de la L9" del Metro, explica el partido en un comunicado este miércoles.

Ha dicho que algunos vecinos de la zona ya alertaron de la aparición de grietas en edificios, ha acusado al Ayuntamiento de "pasividad" ante los avisos y ha criticao que ahora los vecinos deban esperar hasta el sábado por lo menos para volver a sus casas.