Sirera (PP) pide "no bajar la guardia" tras desalojar La Escocesa y destinarla a vivienda pública

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido "no bajar la guardia" tras el desalojo de la antigua nave fabril de La Escocesa, situada en el barrio del Poblenou, y ha propuesto dedicar el recinto a construir vivienda pública.

"Barcelona no puede permitirse tener edificios públicos convertidos en focos de violencia y degradación mientras miles de familias esperan una vivienda digna", ha sostenido el líder popular en un comunicado de la formación este viernes.

Sirera, que ha celebrado el desalojo de la nave, también ha reprochado al alcalde, Jaume Collboni, y a la exalcaldesa Ada Colau su "hipocresía" por su defensa del derecho a la vivienda mientras permitían la existencia de recintos como el de La Escocesa.