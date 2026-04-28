Sirera (PP) pide no "desaprovechar" la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad de Barcelona

Archivo - El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al gobierno municipal que saque el máximo partido a la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad, que la capital catalana ostenta este año: "Sin información clara ni diálogo con los comerciantes, existe el riesgo de desaprovechar una oportunidad única", ha alertado.

El líder popular ha lamentado que "quienes sostienen el tejido comercial de la ciudad no estén informados ni participen en decisiones clave sobre recursos que deberían beneficiarles directamente", en un comunicado de la formación este martes.

Asimismo, ha reprochado al alcalde, Jaume Collboni, que haya dejado "plantados" a los comerciantes de la ciudad en la presentación de la Capitalidad para participar en un acto en Madrid, lo que demuestra cuáles son sus prioridades, según él.