Sirera (PP) pide suspender las sanciones de la ZBE en Barcelona por los problemas en Rodalies

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que suspenda de forma "inmediata" las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la gratuidad del peaje de Vallvidrera ante el colapso provocado por Rodalies.

"En una ciudad donde se producen cerca de 2 millones de desplazamientos diarios, miles de trabajadores, estudiantes y familias no tienen alternativa real para entrar en Barcelona y, pese a ello, el gobierno municipal sigue multando como si nada pasara", ha dicho en un comunicado este martes.

Ha concretado que durante todo febrero no se imponga ninguna sanción a los vehículos sin etiqueta, así como que se anulen todas las multas tramitadas desde el 20 de enero y que el levantamiento del peaje en Vallvidrera sirva para descongestionar los accesos a la ciudad.