Sirera (PP) pide que todo vehículo que supere la ITV pueda circular por Barcelona y evitar la ZBE

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto reformar el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona para permitir la circulación de cualquier vehículo que supere la inspección técnica de vehículos (ITV).

Sirera ha planteado sustituir el actual sistema basado en las etiquetas ambientales por un modelo centrado en las emisiones reales de los vehículos medidas durante la ITV, informa el partido en un comunicado este lunes.

La iniciativa llega después de que el consistorio haya reactivado este lunes las restricciones de la ZBE tras la crisis de Rodalies en Catalunya, sobre lo que Sirera ha afirmado que "si un coche demuestra en la ITV que cumple los límites de contaminación, no tiene sentido prohibirle circular únicamente por su año de fabricación".