Sirera (PP) propone abrir permanentemente las estaciones 'fantasma' del Metro de Barcelona

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto este domingo abrir de forma permanente, con visitas mensuales, las estaciones de Metro 'fantasma' de Gaudí y Correus.

La campaña 'Obrim el Metro', en el marco del centenario del Metro, ya abrió estas estaciones al público y Sirera ha dicho que "la gran expectación ciudadana generó que la página web para reservar entradas colapsara", por lo que ahora pide mantener estas visitas periódicamente, informa el PP en un comunicado.

Ha añadido que las 5.033 entradas disponibles se agotaron en unas horas y que "debería incluirse en la oferta cultural y turística de Barcelona, igual que ya sucede en otras ciudades del mundo como Londres, Nueva York o París".

Así, ha instado al alcalde, Jaume Collboni, y a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a que "estudien la posibilidad de ampliar las visitas y mantenerlas de forma periódica" para que más personas puedan disfrutar de lo que ha definido como patrimonio oculto.

Además, ha defendido que la visita debería ser gratuita para los barceloneses y de pago para visitantes, para "generar ingresos que ayuden al mantenimiento y conservación del patrimonio, así como a la posibilidad de ampliar días de visitas".