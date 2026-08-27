Sirera (PP) propone a Collboni un plan urgente tras los incendios en Collserola de este agosto

Sirera visita la zona afectada por el incendio de Collserola - PP BARCELONA

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto al alcalde, Jaume Collboni, desplegar un plan urgente tras los incendios que se han producido en el parque Collserola este mes de agosto, el último esta semana.

En un comunicado de la formación este jueves, el líder popular ha criticado que Collboni "reacciona cuando las llamas ya están avanzando" en vez de actuar antes, proteger la montaña y garantizar la seguridad de los barrios cercanos.

De este modo, ha propuesto un plan que prevenga la zona de los incendios durante todo el año y, a la vez, ofrecer oportunidades laborales a quienes más lo necesitan: "Proteger la montaña también significa generar empleo y proteger a miles de familias", ha afirmado.