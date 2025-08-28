Sirera (PP) propone prohibir que las bicis circulen en dirección contraria en determinadas calles

Archivo - Una persona circula en bicicleta eléctrica, a 13 de septiembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto prohibir que las bicicletas circulen en dirección contraria en determinadas calles de la ciudad, concretamente las de un solo carril en plataforma única o en zonas 20.

En un comunicado este jueves, el líder popular ha calificado esta práctica de "temeridad" al provocar confusión a los vehículos y poner en riesgo a los peatones, así como exponiendo a los propios ciclistas a un peligro evitable.

"Collboni ha convertido Barcelona en una ciudad cada vez más caótica y peligrosa, y esta medida es un ejemplo más de su irresponsabilidad, una ocurrencia mal regulada que pone en peligro la seguridad vial", ha sostenido Sirera.