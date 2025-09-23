Sirera (PP) rechaza un genocidio en Gaza y acusa al gobierno de Collboni de "blanquear un régimen"

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha negado que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza y ha acusado al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, de "blanquear un régimen" al declarar a las ciudades de Palestina como distrito 11 de la capital catalana.

"Si una organización terrorista hubiese secuestrado a nuestros hijos, pido a los ciudadanos que piensen qué les gustaría que hiciese su gobierno: luchar y trabajar por recuperarlos o cruzarse de brazos", ha argumentado en rueda de prensa este martes.

Respecto al incremento de la dotación al distrito 11 a 1,5 millones de euros, Sirera ha reclamado "garantizar primero la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Barcelona" y ha reprochado al alcalde que se permita el lujo de gastar esta cantidad en el extranjero.

Sobre las iniciativas que llevarán al pleno de septiembre, los populares preguntarán al alcalde sus intenciones con la salida del Tour de Francia: "Collboni tiene que explicarnos qué prioriza, si la demagogia de su partido y sus socios o hacer de alcalde para todos los barceloneses y facilitar que el Tour salga de la ciudad".

También propondrán sendos planes de choque para atajar la situación de inseguridad que, a su juicio, vive el distrito de la Marina del Prat Vermell, y el incremento de los delitos de narcotráfico ante la inacción de la Generalitat y el Gobierno.