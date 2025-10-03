Sirera (PP) reclama a Collboni sancionar a los acampados en apoyo a Palestina y a la Flotilla

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y el secretario general del PP de Barcelona, Josep Tutusaus, en la sede del PP en Catalunya - EUROPA PRESS

Cree que el objetivo de la misión era "recuperar el liderazgo político" de Colau

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado este viernes al alcalde, Jaume Collboni, que sancione a los manifestantes acampados en la plaza de la Carbonera de la capital catalana tras la manifestación de este jueves en apoyo a Palestina y contra el asalto a la Global Sumud Flotilla.

"Debe sancionar a quienes han decidido acampar en el centro de Barcelona en apoyo a Colau y a su Flotilla. La ordenanza de convivencia de la ciudad de Barcelona es clara", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido, tras el pleno extraordinario convocado para este viernes tras la interceptación de Flotilla.

Ha afirmado que las ordenanzas municipales prohíben las acampadas en la ciudad, con sanciones de hasta 500 euros y la retirada del material para las mismas: "La permisividad solo genera más incivismo, más desorden y más degradación", ha valorado.

"Barcelona no necesita ni acampadas, ni fiestas rave, ni calles cortadas", ha añadido, y ha sostenido que si no se impiden, Collboni estará incurriendo en un clarísimo caso de prevaricación, en sus palabras.

PLENO EXTRAORDINARIO

Sirera ha criticado también la celebración de un pleno extraordinario por la interceptación a la Flotilla: "No vamos a hacer el juego ni a Colau ni a la extrema izquierda, como sí están haciendo Junts y el PSC".

Ha afirmado además que se desconoce la financiación de la misión, y que sus objetivos no son realmente los expresados: "El objetivo real no es ayudar al pueblo palestino, sino recuperar el liderazgo político de la exalcaldesa Ada Colau".