Sirera (PP) tacha de "farsa política" la propuesta de presupuestos de Collboni para 2026

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tachado la propuesta de presupuestos municipales 2026 del gobierno de Jaume Collboni de "farsa política que castiga a las familias y no soluciona ninguno de los problemas reales" de la ciudad.

En un comunicado este jueves, ha asegurado que Collboni no tiene "proyecto, ni rumbo y que intentará comprar apoyos en la oposición a base de subvenciones y cesiones ideológicas".

Ha criticado que las ordenanzas fiscales no incluyan medidas para ayudar a los comercios y pequeñas empresas y ha calificado de "vergonzoso" que mantenga la partida de 1,5 millones para el llamado 'Distrito 11 de Gaza' mientras, según dice, los barrios están abandonados y los vecinos cansados del incivismo y degradación.