Sirera (PP) tacha de "farsa política" la propuesta de presupuestos de Collboni para 2026

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Alberto Paredes - Europa Press
Publicado: jueves, 9 octubre 2025 17:08

BARCELONA 9 Oct.

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tachado la propuesta de presupuestos municipales 2026 del gobierno de Jaume Collboni de "farsa política que castiga a las familias y no soluciona ninguno de los problemas reales" de la ciudad.

En un comunicado este jueves, ha asegurado que Collboni no tiene "proyecto, ni rumbo y que intentará comprar apoyos en la oposición a base de subvenciones y cesiones ideológicas".

Ha criticado que las ordenanzas fiscales no incluyan medidas para ayudar a los comercios y pequeñas empresas y ha calificado de "vergonzoso" que mantenga la partida de 1,5 millones para el llamado 'Distrito 11 de Gaza' mientras, según dice, los barrios están abandonados y los vecinos cansados del incivismo y degradación.

