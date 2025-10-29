Sirera (PP) volverá a pedir a Collboni que elimine la reserva del 30% para vivienda pública

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha avanzo que presentarán en el pleno de este viernes un ruego para volver a pedir al gobierno del alcalde Jaume Collboni que elimine la reserva del 30% para vivienda pública.

En rueda de prensa este martes junto al portavoz del grupo en el consistorio, Juan Milián, Sirera ha considerado que esta política "es un fracaso: "Tenemos que ponerle fin".

Sirera también se ha referido a Milián, ya que dejará su acta como concejal este mismo pleno para ocupar un escaño en el Senado.

"Quería agradecerle públicamente, antes del pleno, todo lo bueno que has hecho por el grupo y por la ciudad. Barcelona pierde un buen concejal, pero España gana un gran valor".

Milián, que se despedirá el viernes del escaño municipal, ha explicado que su nuevo cargo hace "incompatible" mantener su papel en el consistorio y ha destacado el papel de Sirera como un ejemplo para el partido.