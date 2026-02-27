SNCF Voyageurs registra ingresos de 20.900 millones en 2025 y 168 millones de pasajeros en Europa

Archivo - El TGV Inoui que conecta Barcelona y París. - SNFC - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

SNCF Voyageurs, la empresa de transporte de pasajeros del grupo SNFC, ha cerrado el ejercicio 2025 con ingresos de 20.900 millones de euros, un 3% más que el año anterior, y con un total de 168 millones de pasajeros en Europa, un 3,5% más que el año anterior, ha informado la compañía de transporte este viernes en un comunicado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 2.700 millones de euros, con un margen del 13% "impulsado por una elevada demanda de todas las actividades y el atractivo creciente del tren", que ha sido el motor principal del grupo durante el ejercicio, ha valorado la empresa.

En 2025, SNCF Voyageurs ha registrado un "récord" de tráfico tanto en Francia como en el resto de Europa, con un crecimiento acumulado desde 2019 de hasta un 18%, mientras que su línea Barcelona-París, el único corredor de alta velocidad que conecta directamente España con París, ha registrado una tasa media de ocupación superior al 80% en ambos sentidos.

España se ha consolidado como un mercado "estratégico" para el grupo, ha valorado, con Ouigo España registrando un incremento de viajeros del 44,3% interanual y registrando un Ebitda positivo por primera vez.

En total, SNCF Group, que presentó la tarde del jueves sus resultados, ha ganado 1.800 millones de euros en 2025, con ingresos de 43.000 millones de euros, un 0,3% menos que el año anterior, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 7.600 millones de euros, con un margen del 17,8%, casi dos puntos más que hace un año.