Archivo - Un tren de SNCF Voyageurs - SCNF - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

SNCF Voyageurs registró 7 millones de viajeros internacionales en verano, un 13% más que durante el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Este crecimiento del Grupo SNCF se apoya en el desarrollo de la oferta en España y en la buena acogida de los servicios de alta velocidad OUIGO España y TGV INOUI en el corredor Barcelona-París.

El responsable del mercado español de SNCF Voyageurs, Marie-Laure Dieu-Guillot, ha celebrado los datos: "Cada vez más viajeros optan por el tren para desplazarse a Francia, lo que refuerza nuestro compromiso por seguir ampliando la oferta".

En este sentido, durante los fines de semana de septiembre y octubre los pasajeros dispondrán de una tercera frecuencia para viajar entre Barcelona, Girona y Figueres (Girona) hasta París u otros destinos del sur francés.

25 MILLONES EN TOTAL

Más allá del mercado español, SNCF Voyageurs transportó más de 25 millones de pasajeros en larga distancia en Francia este verano, un aumento de cerca del 3% respecto a 2024.

Las cifras se han visto impulsadas por el impacto positivo de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la recuperación de los viajes profesionales hacia la capital.