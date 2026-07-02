Soberana (AC) acusa al Govern de Illa de buscar su "supervivencia política" con los Presupuestos

La diputada de Aliança Catalana, Rosa María Soberana, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament debate y vota hoy los Presupuestos de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Aliança Catalana (AC) en el Parlament Rosa Maria Soberana ha acusado este jueves al Govern de Salvador Illa de buscar su "supervivencia política" con la aprobación de los Presupuestos de este año.

"Estos Presupuestos y la 'ley de acompañamiento' son la rendición, un manual de instrucciones para empeorar la vida de los catalanes", ha sostenido en el debate parlamentario de las cuentas.

Así, ha criticado el gasto que se destina a mantener la administración de la Generalitat, a altos cargos y asesores, la partida a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a la renta garantizada, a cooperación internacional y el "poco" resultado de lo que se destina a Política Lingüística, entre otras cuestiones.

Tras opinar que hay falta de rigor financiero en las cuentas, ha acusado al Govern de aumentar la presión fiscal a los catalanes, lamentando que no eliminen el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y de aceptar "como normal el expolio fiscal" que ahoga a los catalanes.

También ha cargado contra ERC por haber renunciado al traspaso de la recaudación del IRPF a Catalunya y a la financiación singular: "Sus grandes proclamas acaban convertidas en monedas de cambio".