El soberanismo busca "parar" Catalunya este jueves con una huelga contra el juicio

Publicado 20/02/2019 18:55:25 CET

ANC, Òmnium y los partidos soberanistas culminarán la jornada con una marcha en Barcelona

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Entidades y partidos soberanistas se sumarán este jueves a la huelga general impulsada por la Intersindical-CSC, un sindicato que ha alegado motivos sociales para convocarla pero con el trasfondo de protestar contra el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo (TS).

Esta huelga forma parte del "nuevo ciclo" de movilizaciones que el soberanismo catalán anunció para protestar contra el proceso judicial y cuenta con el apoyo de la ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC, la CUP, Demòcrates y representantes de los comuns, entre otros.

En el primer acto de este nuevo ciclo, que fue el 12 de febrero coincidiendo contra el inicio del juicio, se celebró una concentración en Barcelona en la que ya se llamó a participar masivamente en la huelga con el objetivo de "parar el país".

Los partidos y entidades que sustentan las huelga buscan que la jornada tenga dos puntos álgidos: el primero a las 12 horas con concentraciones en varios puntos de Catalunya, y el segundo con manifestaciones a las 18 horas para culminar la jornada de protestas.

En Barcelona, la concentración de las 12 horas será en la plaza Universitat, y la manifestación de la 18 horas empezará a los Jardinets de Gràcia y, recorriendo el paseo de Gràcia, llegará hasta la confluencia con Gran Via.

Estos partidos y entidades apoyan la jornada de huelga con el lema 'La autodeterminación no es delito. 21 de febrero huelga general. Detengámoslo todo".

APOYO EXPLÍCITO

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, hizo este lunes un llamamiento a secundar la huelga general que el sindicato Intersindical-CSC ha convocado, asegurando que es para demandar mejoras sociales pero también para criticar "la represión política" que hay contra Catalunya.

En la misma línea, la diputada de JxCat Gemma Geis este miércoles desde las puertas del Tribunal Supremo ha explicado que su espacio político se sumará a la huelga general y lo hará para defender que "la autodeterminación no es delito".

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés puso el foco este martes en la vertiente social de la huelga: "La regresión de derechos laborales que ha llevado a la pérdida de empleos por facilitar los despidos, la pérdida de derechos laborales, salarios bajos y tener unos servicios públicos de calidad".

LA ANC Y EL CONSUMO

Más allá de la actividad política de la jornada, la ANC ha pedido no consumir nada ni sacar dinero de los cajeros durante la huelga general para conseguir que sea "más efectiva y marcada".

"Os animamos también a hacer una huelga de consumo. No encendáis luces, no pongáis aparatos en marcha, sed previsores para no tener que ir a comprar o para no tener que sacar dinero de los cajeros durante todo el día", recoge la entidad en un correo a sus asociados al que ha tenido acceso Europa Press.

También advierten de que la huelga tendrá consecuencias en el sector educativo, y dado que podrían haber alteraciones en el tráfico y en los medios de transporte habitual, recomiendan no llevar a los hijos a la escuela.

"¡Si sois universitarios, podéis ayudar a convencer a vuestros compañeros para vaciar las aulas y llenar las calles! ¡Esta lucha nos interpela a todos!", han añadido.