El SOC retrasa la formación de 6.000 parados a marzo por adaptación informática a la norma estatal

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.000 parados empezarán en marzo los cursos que ofrece el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) cuando habitualmente lo hacen entre enero y febrero, debido a la adaptación del sistema informático a la normativa estatal, han informado a Europa Press fuentes de este servicio.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' este viernes, un "problema informático" en las oficinas de empleo catalanas ha provocado que centenares de entidades públicas y privadas no puedan iniciar sus calendarios de certificación profesional.

Las citadas fuentes han afirmado que una serie de adaptaciones requeridas por la normativa estatal han obligado a realizar modificaciones informáticas y niegan que se trate de un error informático.

Han añadido que "una pequeña parte" de los cursos del programa de formación vinculada a certificados profesionales, un 18% del total de formaciones, es decir, unas 6.000 personas, empezará en marzo, cuando lo habitual es que lo hagan entre enero y febrero, pero aseguran que intentarán acortar ese retraso

Recuerdan que dan formación en 190 especialidades y que el programa informático es "uno de los mejores" de este servicio y que este año está dotado con un presupuesto de 90 millones.