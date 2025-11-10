El sociólogo Da Empoli pide una UE "más ambiciosa" ante los 'depredadores' políticos y tecnológicos

El sociólogo, ensayista y asesor político italo-suizo Giuliano da Empoli en la presentación de su libro 'La hora de los depredadores' - EUROPA PRESS

El sociólogo, ensayista y asesor político italo-suizo Giuliano da Empoli, autor de 'La hora de los depredadores' (Seix Barral), ha instado a la Unión Europea a ser "mucho más ambiciosa" en los cambios que propone frente al modelo de la extrema derecha y las grandes plataformas tecnológicas.

En un encuentro con periodistas este lunes en Barcelona para presentar el libro, el autor ha avisado de que hay una "amenaza clara" de la democracia actual a raíz del desplazamiento de la política analógica hacia la digital, en lo que él denomina en el libro como una 'Somalia digital', un estado fallido donde mandan los señores de la guerra, textualmente.

Ha asegurado que la convergencia entre los "depredadores tecnológicos" y los extremos políticos se ha acelerado con la vuelta a la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha añadido que los europeos habrían dormido más tranquilos, en sus palabras, si hubiera ganado la demócrata Kamala Harris, aunque considera que la tendencia habría sido la misma.

HAY "UNA CIERTA ESPERANZA"

El sociólogo también ha sostenido que "puede existir una cierta esperanza frente a estos depredadores", pero ha subrayado que no se puede hacer basándose únicamente en la defensa de las reglas existentes.

"Si hay alguna cosa positiva de los depredadores, si es que pensamos que podemos tener alguna cosa positiva, es que ellos han venido para restaurar el sentido de posibilidad", ya que considera que actualmente la mayoría de la gente piensa que no se puede hacer nada para resolver los problemas desde la política, que nada cambia.

Frente a ello, ha señalado que desde la extrema derecha y estos depredadores proponen un 'milagro', que consiste en transgredir las reglas como manera de resolver las diferentes problemáticas, por lo que ha insistido en que desde la UE pueden ser más ambiciosos, ya que "el abanico de posibilidades es inmenso, nada es inevitable, todo estará abierto al debate".

REGULACIÓN EUROPEA

Preguntado por si se pueden regular desde Europa las actividades de estos depredadores tecnológicos, Da Empoli ha respondido que potencialmente y teóricamente sí, y ha señalado que en el primer mandato de Trump y también por parte de magnates tecnológicos como Mark Zuckerberg o Elon Musk se percibía a Europa como "un enemigo al que hay que enfrentarse".

Ha asegurado que para ambos bloques Europa simboliza reglas, límites y contrapoderes, y este es el punto de unión de ambos, ya que considera que son actores diferentes: "Trump es un nacionalista a ultranza y, en cambio, si pensamos en el bloque de poder tecnológico, ellos son postnacionalistas, incluso posthumanos".

Sin embargo, ha lamentado que frente a esta voluntad de cambio de régimen Europa "hecho como si nada" y se ha limitado a tratarlo como una cuestión técnica, según él, tras lo que ha calificado de sumisión la postura europea ante estos depredadores políticos y tecnológicos.

Ha puesto como ejemplo la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, a un campo de golf para reunirse con Trump, y lo ha contrapuesto con la regulación que ha impulsado el presidente de Brasil, Lula da Silva, que sí ha confrontado a Trump y ha hecho que "acabe bajando la cabeza".