Los socorristas de Barcelona reclaman una oferta real al Ayuntamiento: "Estamos muy alejados"

Los socorristas de Barcelona se manifestan ante el Ayuntamiento - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han reclamado al Ayuntamiento que les proponga una oferta real para poner fin a la huelga, que este viernes cumple su 22 día: "De momento no hay acuerdo, estamos muy alejados de las propuestas".

En declaraciones a los medios en la plaza Sant Jaume, ante el edificio consistorial, el secretario general de CGT en la sección de socorristas, Ignacio García, ha asegurado que de momento no ha habido "ninguna propuesta atractiva" por parte del ejecutivo municipal.

Este viernes, el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comparecerá en una comisión extraordinaria convocada por los grupos de la oposición para dar explicaciones sobre las medidas que están llevando a cabo para poner fin a la huelga.

García ha asegurado que los trabajadores confían en que su "coherencia se vea reflejada en números, datos y en el presupuesto de la siguiente licitación", e insisten en la ampliación de la temporada, el aumento de la plantilla y la mejora de los módulos sanitarios como principales reclamaciones.

"Desde luego, la temporada alta se puede ampliar hasta el inicio de mayo y podemos llegar a trabajar en octubre con un poco de voluntad y transparencia", ha sostenido.