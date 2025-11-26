Som Habitatge impulsa un proyecto de ley para evitar la eliminación del alquiler de temporada

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Propietaris de Catalunya (Som Habitatge) ha anunciado que elaborará un proyecto de ley para regular el alquiler de temporada y evitar la eliminación de este mercado, informa en un comunicado este miércoles.

La entidad ha explicado que el texto prevé favorecer "un mercado eficaz, estable, riguroso y garantista" para todas las partes implicadas, y ha lamentado que las normativas adoptadas hasta el momento hayan provocado una reducción de la oferta sin lograr una disminución de precios.

"El análisis objetivo de los resultados de las políticas aprobadas solo se puede concluir que han sido un fracaso rotundo que, si no se corrigen, empeorarán aún más la situación actual", ha dicho la entidad que, con su propuesta, quiere participar en la legislación del sector del alquiler de temporada.

La propuesta, que se redacta junto a expertos en la materia, se trasladará a los partidos políticos para su consideración y a la opinión pública.

Ha explicado que los trabajos buscan "garantizar la supervivencia de un sector que cubre una necesidad concreta", la de las personas que necesitan un espacio durante un periodo relativamente costo y que, ha dicho la entidad, es un error equiparar con el alquiler habitual.