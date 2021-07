El Sónar 2022 suma a Nathy Peluso, Eric Prydz y Kiddy Smile a su cartel

Pone a la venta las entradas y anuncia una primera edición en Lisboa

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Sonar 2022, que se celebrará del 16 al 18 de junio en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, ha incorporado a su cartel 27 nuevos artistas entre los que figuran Eric Prydz, Nathy Peluso, Kiddy Smile, Anna, Reinier Zonnevald, Avalon Emerson y Helena Hauff.

Según ha informado el festival este jueves en un comunicado, el colectivo berlinés Herrensauna dará vida a su fiesta de techno, con un maratoniano set de seis horas de los DJ residentes CEM, MCMLXXXV, Salome y Cadency.

También se incorporan el DJ Folamour, el dúo Tiga y Hudson Mohawke con su proyecto 'Love Minus Zero', los DJ Midland y Shanti Celeste, Venus X, Batu, Scotch Rolex, DJ Scotch Egg, Lord Spikeheart, Tarta Relena, Critical Soundsystem y Yallah, entre otros.

Estos artistas se suman a los ya anunciados como The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, Princess Nokia, The Blessed Madonna, Richie Hawtin y Charlotte de Witte.

El festival ha puesto este jueves a la venta las entradas y acreditaciones profesionales para el Sónar 2022 a través de la plataforma Dice, con la que inicia un acuerdo plurianual.

El Sónar también ha anunciado una primera edición en Lisboa entre el 8 y el 10 de abril de 2022, que contará con cinco espacios en la ciudad portuguesa y combinará las actuaciones musicales con la creación audiovisual.