El Sónar de Barcelona 2026 tendrá a Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens y Modeselektor

El Festival Sónar de Barcelona 2026, que se celebrará del 18 al 20 de junio, tendrá en su cartel a Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Cabaret Voltaire y Modeselektor en la primera edición que la programación musical se concentrará en un recinto único, el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El Sónar también ha anunciado en un primer avance de la programación de una treintena de artistas a Nia Archives, Julianna Barwick & Mary Lattimore, WhoMadeWho, Ogazón, Ascendent Vierge, 30drop, Joy Orbison, Chris Stussy, DJ Gigol y Alba Franch, entre otros, informa en un comunicado este jueves.

Otros nombres del cartel serán Boys Noize, La Sofy, Clementaum b2b Laza, Danielle b2b Ryan Elliott, Kettama, Funk Tribu, DJ Gigola, Colleen Murphy, Gerd Janson, Sammy Virgi, Riria, ISA, Dj Maria, Marcel Dettmann, Ogazon, DJ Aya y Roni.

Kelis actuará por primera vez en el festival en sus más de 20 años de carrera, Skepta presentará su nuevo 'Fork & Knife' previsto para primavera, y coincidirán dos de los nombres más relevantes del techno mundial: Charlotte de Witte y Amelie Lens.

JOZIC EN LA DIRECCIÓN

El festival, primera edición sin los fundadores Enric Palau, Ricard Robles al frente y con François Jozic como nuevo director, se concentrará en la sede de Gran Via --debido a las obras en el recinto de Montjuïc donde se desarrollaba el Sónar de Día-- con un formato de tres jornadas y música interrumpida durante la tarde y la noche.

El director de Sónar, François Jozic, ha asegurado que Barcelona tiene que volver a ser la capital de la cultura electónica y Sónar 2026 "marcará un paso decisivo hacia el futuro".

"Vamos a unificar --que no fusionar-- los programas diurno y nocturno en un mismo espacio. Eso permitirá a cada uno de los públicos vivir la experiencia al completo y disfrutar de muchas más hora de música sin interrupciones, con más oferta y más escenarios", ha añadido.

SEIS ESCENARIOS

Habrá seis escenarios con identidad propia que ofrecerán una programación continua, que conservará el espíritu de las históricas jornadas diurnas -con horario extendido-- y ampliará los contenidos nocturnos: tres escenarios al aire libre y tres interiores.

El Sónar+D se celebrará en Barcelona y ampliará su presencia en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con instalaciones inmersivas, arte digital y propuestas interactivas.

La campaña de imagen de Sónar, desarrollada por los creadores barceloneses Boldtron, representa al festival como un organismo vivo en constante mutación y refleja su "espíritu experimental y evolutivo".

El festival ha explicado que Sónar y Sónar+D contarán con fórmulas de precios asequibles para todos los públicos y ha dicho que, tras este primer avance de programa, los abonos SonarPass y SónarPass+D no se encarecen, mientras que otras modalidades de entradas saldrán a la venta próximamente.