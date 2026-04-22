Sònia Hernández defiende el papel de la cultura y Sant Jordi "como antídoto a los discursos de odio"

Autores durante un acto de Abacus con el bolígrafo con el que firmarán sus libros durante la Diada de Sant Jordi - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha defendido el papel de la cultura y de días que la reivindican como la Diada de Sant Jordi "como antídoto a los discursos de odio".

Así se ha expresado durante el acto de Abacus 'I floriran millor que mai les roses', que reivindica este miércoles --víspera de la Diada de Sant Jordi--, el legado del cantautor Raimon y busca proyectarlo como "referente para las nuevas generaciones".

"Los libros nos ayudan a entender la complejidad de este mundo, que no es sencillo, que es complejo por definición. Y a generar espacios de reflexión compartida, necesarios para combatir discursos simplistas que buscan siempre la confrontación", ha sostenido la consellera.

Hernández ha subrayado el reconocimiento que hace Sant Jordi al sector editorial, "estratégico no solo para la cultura y el sector cultura, sino también desde el punto de vista económico" y ha destacado su contribución a una sociedad más crítica y más abierta.

Asimismo, ha señalado la implicación del sector también en la creación de contenidos en catalán, una contribución que ha tildado de ""fundamental para la calidad y la diversidad" de la cultura catalana.

MARAVILLAS ROJO

La presidenta de Abacus, Maravillas Rojo, ha subrayado el sentido de Sant Jordi y de la literatura "en un mundo marcado por las guerras, en un mundo donde las olas reaccionarias y las amenazas son muy reales, amenazas a los derechos humanos, a la convivencia y a la cultura".

"Nosotros elegimos la palabra ante la división, elegimos la cultura ante la resignación, y elegimos la esperanza", ha sostenido, y ha erigido la figura de Raimon por su lucha por la esperanza y por su manera, ha dicho, de entender la sociedad.

"Siempre nos recordarán a nosotros y a las nuevas generaciones que la cultura no es un lujo, que la cultura es una manera de estar en el mundo y de recordar y proyectar el futuro", le ha dicho al cantante, a quien durante el acto ha entregado el bolígrafo de honor de Abacus.

Rojo ha subrayado la importancia de las librerías independientes y ha abogado por un modelo con raíces en el territorio, plural y cercano, y ha alertado: "Amazon está amenazando a la cultura y la diversidad".

RAIMON

En una breve intervención, Raimon ha recordado una anécdota personal y ha afirmado que él existe "de chamba" tras quedarse su madre embarazada con 47 años después de que su padre, de 48 y miembro de la CNT durante el franquismo, pasara varios años en prisión.

"Cada mes o mes y medio pasaba por la cárcel, y llegó un juez que no sabemos el nombre, si no le habría hecho un monumento, que dijo el tío que me traiga otra vez a este hombre lo meto en la cárcel y no sale en su puta vida", ha explicado sobre su padre.

El periodista Miquel Alberola, también presente en el acto, publica la biografía 'Raimon. Aquest jo que jo soc' (Ara Llibres) en la que aborda el "fenómeno complejísimo" del cantautor valenciano, como una figura que traspasa la música y tiene repercusión en la lengua catalana, la literatura y los movimientos sociales.

Al concluir el acto, se ha procedido a entregar un bolígrafo a algunos de los autores que firmarán este jueves durante la Diada de Sant Jordi, como Silvia Soler, Carles Rebassa, Jordi Sierra i Fabra y Mar Bermúdez.

Han asistido la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, así como otros diputados del Parlament.