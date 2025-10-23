Sopa de Cabra celebrará 40 años en 2026 con una gira que comenzará en Razzmatazz de Barcelona

Archivo - El grupo de rock Sopa de Cabra actúa en su concierto en el Palau Sant Jordi, a 26 de noviembre de 2022, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Sopa de Cabra celebrará sus 40 años de carrera en 2026 con una gira que se iniciará el 15 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona, uno de los escenarios icónicos para la banda, donde grabó su disco en directo 'Ben endins'.

La sala barcelonesa también acogió en 2001 un concierto de despedida de la banda, y las entradas para este primer concierto de la gira de 2026 se pondrán a la venta el lunes, informa este jueves Sopa de Cabra en un comunicado.

El cantante del grupo, Gerard Quintana, ha asegurado que les hace mucha ilusión anunciar el primer concierto de un año que será "muy especial" para Sopa de Cabra con una gira que mimarán mucho y que tendrá sorpresas.

Ha dicho que han elegido Razzmatazz --antigua Zeleste-- como primer concierto porque no hay "una sala más icónica" para la banda, donde grabaron 'Ben endins', se despidieron en 2001 y han vivido noches irrepetibles, fidelizando a unos seguidores con los que han crecido.

El grupo, formado a mitades de los años 80 en el Barri Vell de Girona, ha publicado 18 trabajos en su trayectoria, ha compuesto temas como 'Camins', 'L'Empordà' o 'Si et quedes amb mi', y su álbum 'Ben endins' es el disco de pop-rock en catalán más vendido, con 130.000 copias.