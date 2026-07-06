Sordo (CC.OO.) cree que la ley del concebido no nacido de Feijóo cuestionaría avances en aborto

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo; la secretaria general de CC.OO. En Catalunya, Belén López; el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, y la secretaria general de CGT, Sophie Binet, en la 35 Escola d'Estiu de CC.OO. - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha criticado la norma anunciada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar a nivel nacional una norma que reconozca al concebido como miembro de la unidad familiar a efectos de acceder a ayudas económicas y sociales, y augura que se va a "tardar poco en cuestionar los avances en materia de aborto"

"Estas nuevas formas de extrema derecha van a tardar poco en cuestionar los avances en materia de aborto y en materia de interrupción voluntaria de embarazo de las mujeres", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios en la 35 Escola d'Estiu de CC.OO., que se celebra hasta el martes en Barcelona.

Sordo prevé que se extenderá el discurso de la necesidad de incrementar las tasas de natalidad para combatir la idea de que se necesita a las personas migrantes.

"Eso se hace poniendo trabas a la decisión de las mujeres sobre si tienen o no tienen hijos" y cuestionando las condiciones de igualdad de las mujeres en el trabajo, según él.

"Los riesgos de las extremas derechas van a tener consecuencias muy tangibles, muy peligrosas, no solo para la democracia, sino también para la economía y el empleo en un país como España o cualquier otro país de Europa", ha añadido.

Por eso, Sordo ha destacado la importancia de que el sindicalismo europeo mantenga espacios de contacto y de colaboración, para reforzar su papel en el conjunto de la Unión Europea.