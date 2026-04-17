Sordo (CC.OO.) reclama mostrar "certeza" a la ciudadanía contra el auge de la extrema derecha

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo - H.BILBAO/EUROPA PRESS - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reclamado a los gobiernos progresistas europeos e internacionales mostrar "certeza" a la ciudadanía, así como recuperar el concepto de comunidad, para hacer frente al auge de la extrema derecha.

Lo ha dicho en su intervención en la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation, celebrada este viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde ha pedido a las instituciones europeas "recomponer fuerzas" y presentarse como una alternativa a EE.UU. y China, generando otro gran polo de seguridad.

"Nunca el futuro está escrito, pero para romper lo que algunos quieren situar como el destino pronosticado, debemos hacer un análisis correcto", ha alertado Sordo, que ha destacado el feminismo y el sindicalismo como factores de cambio para la sociedad.

Según Sordo, la extrema derecha ha conseguido ser efectiva en la que considera una sociedad "desnortada y donde una parte de la gente tiene dificultad para interpretar el mundo", contexto en el que el progresismo debe incidir de forma directa.

"No se van a adherir las mayorías si no ven que mejoran sus condiciones de vida", ha indicado, por lo que ha abogado por seguir haciendo sindicado y conseguir mejores condiciones para los trabajadores.