Una spin-off del IR Sant Pau (Barcelona) abordará la salud femenina con biología de precisión

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La spin-off BASE4 BIOSCIENCES S.L. del Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona impulsará la investigación traslacional y la aplicación de la biología de precisión en el ámbito de la salud femenina, informa el centro este miércoles en un comunicado.

La iniciativa nace de más de una década de investigación en genómica y transcriptómica desarrollada en el IR Sant Pau, que ha demostrado la "conexión directa" entre la expresión génica en sangre y el estado funcional de los órganos.

El equipo ha desarrollado un algoritmo pionero capaz de identificar anomalías transcriptómicas y predecir la edad biológica de los tejidos según el sexo y el órgano analizado.

Esta tecnología permite, a partir de una muestra de sangre, analizar el transcriptoma sanguíneo, es decir, la expresión de más de 17.000 genes para determinar con "gran precisión" la edad biológica de los tejidos e identificar los genes que aceleran o frenan su envejecimiento.

Los investigadores afirman que los datos internacionales muestran que las mujeres son diagnosticadas "cuatro años más tarde que los hombres en más de 700 enfermedades, y que pasan un 25% más de tiempo en mala salud a lo largo de su vida".

BASE4 refuerza el compromiso del IR Sant Pau con la transferencia de conocimiento y el desarrollo de empresas para "llevar la investigación a la sociedad"; el Institut participa en la spin-off con un 10% del capital social y aporta el conocimiento, la propiedad intelectual y el apoyo de su Unidad de Transferencia e Innovación.