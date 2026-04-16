Square AM compra la sede de Cofidis en el WTC Almeda Park a UBS por 41 millones

El edificio comprado por Square AM - C&W

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fondo CA Património Crescente gestionado por la sociedad gestora de fondos de inversión portuguesa Square Asset Management (AM) ha cerrado la compra de la sede de Cofidis en el World Trade Center (WTC) Almeda Park de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a UBS por 41 millones de euros.

La transacción ha sido asesorada por Cushman & Wakefield, que ha actuado en representación del vendedor, así como Dentons y Uría Menéndez desde el ángulo legal y fiscal, mientras que por la parte del comprador Garrigues ha asesorado en la parte legal y fiscal y CBRE en la parte comercial, informa Cushman & Wakefield en un comunicado este jueves.

El edificio tiene una superficie de unos 15.000 metros cuadrados en cinco plantas, y, además de Cofidis, también acoge la sede de Egarsat.

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Square AM en España y se suma a la adquisición de la sede de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

El socio de Capital Markets de Cushman & Wakefield, Eusebi Carles, ha explicado que "esta operación pone de manifiesto la fuerte confianza del capital internacional en el mercado de oficinas de Barcelona".