St. George School Barcelona celebra 10 años y se integra en el grupo educativo global ISP

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escuela Saint George School Barcelona celebra su 10 aniversario impulsando el aprendizaje global de los alumnos del centro después de integrarse en el International Schools Partnership (ISP), un grupo educativo que permitirá al alumnado del centro acceder a programas internacionales que "promueven el liderazgo y el pensamiento crítico".

Dentro del ISP --cuenta con más de 111 colegios y 102.000 alumnos en 25 países--, los estudiantes del centro podrán participar en iniciativas compartidas con otros centros como The Learning Hub, una plataforma de innovación pedagógica y formación continua, apuntan en un comunicado este miércoles.

"Formar parte de ISP nos permite ofrecer a nuestros alumnos las herramientas y experiencias necesarias para aprender, conectar y liderar en un mundo diverso y en constante cambio", ha explicado la directora del colegio, Danielle Best.

Durante sus diez años de vida, más de 1.600 alumnos han pasado por las aulas de la escuela, alcanzando una media de 36,05 puntos en el Bachillerato Internacional (IB) --una de las puntuaciones más altas de España y por encima del promedio global--.

Además, señalan que el 95% de los graduados accede a su primera opción universitaria en instituciones de prestigio como King's College London, University College London o École Polytechnique.