Las startaps de videojuegos crecen un 35% en Catalunya en 5 años

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las startups del sector de los videojuegos en Catalunya han crecido un 35% en los últimos 5 años, según el último estudio de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria de Empresa y Trabajo.

El informe, titulado 'El sector de los videojuegos en Catalunya', también destaca que durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024, estas empresas han conseguido captar 132 millones de dólares de financiación, según informa el departamento en un comunicado este domingo.

Durante 2024 se registró el máximo histórico de startups en Catalunya, con un total de 58 --11 de ellas, scaleups-- dedicadas a esta industria, y que representan un 2,5% del total de startups del país.

Además, Barcelona se ha posicionado como la cuarta ciudad con más empresas de este tipo en la Unión Europea, según The Global Startup Ecosystem Index Report 2025, elaborado por StartupBlink.

En total, en Catalunya hay 262 empresas y estudios dedicados a la creación de videojuegos, que emplean a más de 5.100 profesionales y que facturan 756 millones de euros de manera agregada, lo que representa el 53% de la facturación de este sector en todo el Estado.