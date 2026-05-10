La startup catalana Neuhera desarrolla un videojuego inmersivo para el tratamiento de TDAH en niños

Imagen del juego desarrollado por Neuhera - GOVERN

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Neuhera ha desarrollado un videojuego inmersivo para el tratamiento no farmacológico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños, que funciona mediante la actividad cerebral.

La plataforma combina realidad virtual, sensores de los impulsos cerebrales y un algoritmo de inteligencia artificial para modular la propuesta de juego en función del nivel cognitivo y el estado de ánimo del usuario, informa el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este domingo.

La empresa ha contado con el apoyo de la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, Acció, mediante 120.000 euros de la línea de ayudas del Fons de Transició Nuclear, y el juego se encuentra en proceso de aprobación para su uso clínico con previsión de salir al mercado este 2026.

Mediante un casco con gafas de realidad virtual, el dispositivo utiliza múltiples sensores para medir las ondas cerebrales y adaptar la experiencia de juego de manera continua, un sistema que, apuntan, permite mejorar la concentración, reduce el estrés y aumenta la motivación.

El juego consiste en un dragón que solo puede volar cuando el usuario mantiene un estado de atención ideal y, si no es así, cambia de color, velocidad y comportamiento en función de la actividad neuronal, mientras un avatar ofrece al usuario una respuesta verbal.

La cofundadora de Neuhera, Beatriz Fagundo, el videojuego es "como un gimnasio para el cerebro, ya que entrena las capacidades cognitivas y permite que los efectos de la mejora de la atención se mantienen en el tiempo".