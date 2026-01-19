Suben a 18 kilómetros las colas en la AP-7 en Sant Cugat y llegan hasta Santa Perpètua (Barcelona)

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las colas en la AP-7 en Sant Cugat del Vallès ascienden hasta los 18 kilómetros y llegan hasta Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) este lunes sobre las 8.45 horas tras un accidente múltiple producido a las 6.06 horas.

El accidente ha sido provocado por el choque por alcance entre varios vehículos y todavía existe un carril cortado en este tramo para retirar los vehículos accidentados y limpiar la vía, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También hay densidad en la Ronda de Dalt en Barcelona, con 10 kilómetros de retenciones y en la B-30 entre Sant Cugat y Barberà (Barcelona), con 11 kilómetros.