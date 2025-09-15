Suben un 39% los delitos sexuales en el ámbito de la violencia de género en Barcelona

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra frente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Las denuncias han pasado de 534 en 2023 a 742 en 2024

Las denuncias por delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la violencia de género tramitadas en los Juzgados de Violencia sobre la mujer de Barcelona han pasado de 534 en 2023 a 742 en 2024, lo que supone un incremento de un 38,95%.

Así se recoge en la memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona de 2025 correspondiente al ejercicio de 2024, consultada por Europa Press este lunes.

De los delitos denunciados, el de malos tratos es el que mayor número de denuncias registradas: en 2024 se incoaron 7.539 procedimientos, una cifra superior a la del 2023, cuando se registraron 6.068.

El año pasado también se incoaron 6.782 procedimientos por delitos de lesiones, cifra superior a la de 2023 (6.166), y por el delito de violencia habitual se incoaron 518 procedimientos, frente a los 485 de 2023.

En cuanto a los delitos de amenazas, la incoación fue de 2.013 procedimientos, frente a los 1.830 de 2022; por coacciones 601, frente a los 562 procedimientos en 2023, mientras que el número de procedimientos por quebrantamiento de condena o de medida cautelar fue de 1.933, aumentando respecto al año anterior, cuando se registraron 1.758.

7 FEMINICIDIOS

Se observa también en 2024 un incremento del número de procedimientos por acoso, habiéndose incoado 391 frente a los 356 del año anterior, mientras que el delito de descubrimiento y revelación de secretos aporta una cifra de 149 procedimientos frente a los 136 de 2023.

En cuanto a los delitos contra la vida, en el ámbito de Barcelona y Secciones Territoriales se produjeron 7 muertes violentas, así como 12 intentadas.