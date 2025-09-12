Cartel de la gira española de Suede en marzo de 2026 - LAST TOUR

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico de brit pop Suede actuarán el 25 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona para presentar el disco 'Antidepressants', ha informado este viernes el Festival Cruïlla en un comunicado.

El concierto de la banda liderada por Brett Anderson actuarán en el marco del Cruïlla d'Hivern y las entradas se pondrán a la venta el 19 de septiembre.

La actuación de Suede forma parte de la gira española de Suede que también los llevará a Bilbao, A Coruña, Sevilla, Madrid y Valencia durante el mes de marzo.