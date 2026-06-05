La suiza Givaudan adquiere una participación mayoritaria en Eurofragance

Archivo - Fábrica de Eurofragance en Rubí (Barcelona) - EUROFRAGANCE - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa suiza de fragancias y belleza Givaudan ha adquirido una participación mayoritaria en Eurofragance, informa la empresa catalana en un comunicado este viernes.

La alianza entre ambas compañías tiene el objetivo de ampliar la presencia y capacidades de Eurofragance en todas las regiones y mercados para impulsar "un crecimiento sostenido del negocio".

Eurofragance seguirá operando como una marca independiente, "preservando su identidad, organización y cultura emprendedora, al tiempo que se beneficiará de la plataforma y capacidades globales de Givaudan".

El presidente de Eurofragance, Santiago Sabatés, --que se mantendrá en el cargo-- ha explicado que la alianza "permitirá alcanzar nuevas cotas y seguir innovando y creando fragancias excepcionales".

El presidente de Fragrance & Beauty en Givaudan, Maurizio Volpi, ha añadido que la unión reforzará "aún más" las capacidades de ambas empresas.