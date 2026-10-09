Summer H.Howell: "Las redes sociales y cómo trata la gente" es la tragedia en la nueva 'Carrie'

La actriz asegura que crecer es difícil y que "con redes sociales lo es más"

SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

Las actrices Samantha Sloyan y Summer H.Howell han presentado este viernes en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya la serie 'Carrie' (Prime Video), una reinvención de la novela de Stephen King: "Las redes sociales y cómo trata la gente unos a otros es la tragedia principal de la serie", ha dicho Howell este viernes en rueda de prensa.

Dirigida por Mike Flanagan y estrenada esta misma semana en la plataforma, narra como Carrie White (Howell), una estudiante de Secundaria que ha pasado su vida bajo la feroz atención de su madre (Sloyan), ve como su vida cambia drásticamente cuando debe lidiar con un escándalo viral de acoso, en una vuelta de tuerca al clásico que se adapta por primera vez para televisión.

"Crecer es difícil, crecer con redes sociales lo es más", ha asegurado Howell, que ha explicado que, si ya es complicado el camino de descubrimiento de quien uno es durante la adolescencia, las redes sociales lo hacen peor.

Howell ha dicho que no ha tenido la oportunidad de hablar con Sissy Spacek, la 'Carrie' original en el filme de Brian de Palma, del que el Festival de Sitges celebra el 50 aniversario, pero ha señalado que ha escuchado "cosas muy amables" de ella.

"MI PROPIA VERSIÓN"

Ha explicado que antes de enfrentarse a la serie no había leído el libro ni quiso ver adaptaciones anteriores: "Mike Flanagan me dijo que hiciera mi propia versión", ha dicho, pero que una vez se ha estrenado se ha liberado y ha visto por qué el personaje de Spacek era tan recordado.

Por su parte, Sloyan ha asegurado que Mike Flanagan tenía claro que los derroteros de la serie iban a ir por otros lugares que adaptaciones previas, lo que a ella también le quitó miedos a la hora de enfrentarse a un personaje tan icónico como la madre: "Sentía la responsabilidad, pero lo hacíamos tan diferente que no daba tanto miedo".

Sloyan ha explicado que Flanagan trabajó durante tres años en los personajes y quiso afrontar la serie de forma diferente porque el instituto actual es "totalmente diferente" al que vivió el director o el escritor Stephen King.

La actriz ha subrayado que Flanagan quiso ahondar en problemas actuales como los tiroteos en los institutos y cómo se ha amplificado el acoso escolar por las redes, incidiendo en el peso que puede tener en la juventud.