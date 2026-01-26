Suprimida la línea L6 de FGC en Sarrià (Barcelona) por el atropello de una persona

Archivo - Cartel de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, en la estación de Gràcia, a 24 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La línea L6 de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Sarrià (Barcelona) ha quedado suprimida por el atropello de una persona este lunes sobre las 11.57 horas.

El suceso afecta a la línea entre Barcelona y el Vallès (Barcelona), ha informado FGC en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia provoca que el servicio de trenes funcione con la frecuencia de paso alterada entre las estaciones de Plaça Catalunya y Sant Cugat (Barcelona).