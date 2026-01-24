Suspendida la circulación de todos los trenes de Rodalies y Media Distancia en Catalunya

Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de todos los trenes de Rodalies y Media Distancia ha quedado suspendida en Catalunya desde las 13 horas de este sábado, según ha informado Adif en un apunte en X recogido por Europa Press.

En el mismo mensaje la operadora informa que "sigue revisando y trabajando en la red" después de la suspensión de toda la circulación.

El Govern de la Generalitat ha pedido este sábado a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en todo el territorio ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías.