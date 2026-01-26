Suspendido el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en Estació de França

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, atiende a los medios en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha informado que este lunes a primera hora se ha suspendido el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona).

"Aquí dependemos del estado del centro de control, es el elemento básico de gestión de la circulación, y si tiene algún problema de este tipo se tiene que suspender el servicio por seguridad", ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants (Barcelona).

Ha explicado que con los trenes "se está intentando estacionarlos a todos" y retomar cuanto antes posible su circulación.