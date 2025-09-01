Tansy E. Hoskins llama a "descoser y desmitificar" la industria de la moda en un libro

La periodista británica publica 'Manual Anticapitalista de la Moda' (Capitán Swing)

La periodista británica Tansy E. Hoskins llama a "descoser y desmitificar" la industria de la moda y su ideología en el libro 'Manual Anticapitalista de la Moda' (Capitán Swing), donde critica el consumismo y advierte de los perjuicios del 'low cost'.

Prologado por la modelo Andreja Pejic, el libro aborda cuestiones como la explotación laboral -el desplome del Rana Plaza en Bangladesh donde murieron 1.134 personas, la mayoría trabajadores textiles, está muy presente-, el impacto medioambiental o los trastornos alimentarios que provoca el culto al cuerpo.

"Si queremos que la gente compre ropa mejor, tenemos que asegurarnos de que tienen el dinero para hacerlo. Es decir, que en el fondo lo que hace falta es una sociedad más igualitaria", explica la escritora en una entrevista a Europa Press.

Los motivos por los que la gente consume, afirma, son muy complejos: "Necesitamos una sociedad con distintos valores, en la que el estatus basado en la clase social no sea importante, en la que la gente no sienta que debe consumir para hacerse un lugar o mantener un lugar en la sociedad. Una sociedad que no se base en la competitividad, ni en los beneficios, ni en la escasez. Ahí es nada".

ACTIVISMO

Se muestra esperanzada porque "ahora hay más gente que se preocupa por este tema de la que ha habido jamás en la historia y que está dispuesta a implicarse, hay muchos grupos activistas en Europa que están trabajando en la industria de la moda, que están trabajando con las trabajadoras del textil de Bangladesh, India o Camboya".

En su libro se refiere a la creencia de que la moda 'low cost' beneficia a los pobres: "No, no creo que beneficie a nadie, si nos fijamos en la gente que está en el segmento más bajo de la economía global, como las propias trabajadoras del textil, no hay una sola marca que pague un salario digno".

Añade que "hay mucho acceso a la ropa barata, pero es ropa que dura poco, ropa llena de productos químicos peligrosos, carcinogénicos, que están generando niveles tremendos de residuos; y también está el tema de la competencia, el nunca poder descansar o relajarse, hay que ser como un hámster, siempre correteando en la rueda".

ALTA COSTURA

Respecto a si la moda rápida es más perjudicial que la alta costura, explica que las marcas de lujo se han investigado menos porque "tienen unas cadenas de suministro más pequeñas, son mucho más furtivas, no participan en los mecanismos de transparencia. Y a menudo también exigen a sus proveedores que firmen acuerdos de confidencialidad".

Al respecto, Hoskins afirma que contempla la moda como una industria global y que "hay mucho solapamiento entre el lujo y las marcas de menos nivel, y la verdad, todas son malas; el impacto medioambiental de la moda de lujo, es catastrófico".

Considera que entre los jóvenes hay más conciencia, "un mayor interés en la moda de segunda mano, en el vintage, en el llamado 'upcycling', el reformar prendas viejas", pero, al mismo tiempo, consumen muchísima ropa.

"No creo que podamos hacer generalizaciones sobre la generación Z. Muchos de ellos no disponen de dinero y no tienen muchas opciones. Hay que animar a la generación Z y a la que vendrá detrás a pensar lo más colectivamente posible y a no verse solo como consumidores", asegura.

Advierte sobre la exportación de residuos, "un problema importante en países como Ghana o Kenia, donde acaban todos estos desechos en playas y en ríos; hay una especie de colonialismo de los residuos y si pudiéramos reducir la cantidad de ropa que se fabrica y usáramos la ropa de segunda mano que ya existe, sería una buena opción".

REGULACIÓN

La periodista cree que las administraciones deberían regular este sector porque "ahora, desde luego, esto es el salvaje oeste; con voluntad política, claro que podría haber legislación muy robusta" y critica que, en materia de sostenibilidad, se cargue la responsabilidad en el individuo.

"Creo que ahí está la trampa. Si actuáramos colectivamente podríamos ejercer esa presión para que las marcas se comporten mejor", afirma.