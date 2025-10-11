Tarafa (Comuns) advierte de que el DPG ha sido un "aviso al Govern y a Illa"

Archivo - La coordinadora de los Comuns, Gemma Tarafa (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

López replica a Garamendi que no dejarán de "trabajar por mejorar las condiciones laborales"

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns Gemma Tarafa ha advertido este sábado de que el Debate de Política General (DPG) celebrado en el Parlament esta semana ha sido "un aviso al Govern" y al presidente Salvador Illa.

En declaraciones a la prensa en el Consell Nacional de los Comuns en Sant Cugat (Barcelona) junto a la también coordinadora Candela López, ha destacado que el Govern ha "perdido votaciones en materias clave" como la vivienda.

"No pueden seguir así y, por tanto, tiene que haber un giro en este sentido. Se tiene que poner, como diríamos coloquialmente, las pilas", porque cree que Illa ha hecho promesas de construcción a futuro pero lo que ya podría hacer es cumplir la ley de vivienda.

Además, ha remarcado que la vivienda que se contruya debe ser protegida y que hay que "redoblar y ampliar la lucha contra la especulación".

En referencia a la negociación de Presupuestos, Tarafa ha dicho que hay avances, pero insuficientes, y ha reiterado que "mientras no se cumplan todos los compromisos no habrá negociación".

CRÍTICAS A PP, VOX Y JUNTS

Candela López ha criticado la posición de PP, Vox y Junts sobre la reducción de la jornada laboral: les acusa de impedir tramitar "una medida ampliamente apoyada por la sociedad catalana".

También ha criticado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por sus palabras en referencia al permiso por fallecimiento de familiares que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantea ampliar a 10 días: "No dejaremos de trabajar por mejorar las condiciones laborales y de vida de la gente trabajadora".

Además, se ha referido a Junts al advertirle de que "los avances nacionales solo llegarán de la mano de un gobierno progresista".