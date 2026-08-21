Tarragona activa el plan municipal en fase de alerta por riesgo de inundaciones

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TARRAGONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona ha activado en fase de alerta el plan de actuación municipal por riesgo de inundaciones, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat), ha informado el consistorio en un comunicado este viernes.

El plan se ha activado ante las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que prevé una probabilidad de lluvia superior a los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y a los 60 litros por metro cuadrado en 3 horas en las comarcas del Camp de Tarragona, chubascos que podrían ir acompañados de tormenta, de granizo y de fuertes rachas de viento.

La parte más significativa del episodio de lluvia se prevé a última hora de este viernes y durante la madrugada del sábado, franja en la que el consistorio pide evitar espacios abiertos o inestables.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento pide revisar el estado de los tejados, bajantes y desagües antes de que comience a llover, informarse de la previsión meteorológica y el estado de las carreteras para anticipar posibles incidencias y, en caso de que entre agua en un domicilio, pide no bajar a subterráneos o garajes y colocarse en los pisos superiores hasta que finalice el episodio.

También solicita a la población que no atraviese rieras, torrentes o pasos subterráneos, ni a pie ni en vehículos, y que no se acerque a puntos del litoral afectados por el oleaje.

Además, pide limitar los desplazamientos en coche y, si es imprescindible hacerlo, circular con mucha precaución ante la posibilidad de la presencia de obstáculos o agua acumulada en la vía, no cruzar zonas inundables y priorizar rutas principales y autopistas, reduciendo la velocidad y manteniendo las distancias de seguridad.