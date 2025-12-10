Tarragona anota un 2,9% más de pernoctaciones hasta noviembre gracias al turismo internacional

La presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona (FEHT), Berta Cabré. - FEHT

TARRAGONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Tarragona ha registrado un total de 21,7 millones de pernoctaciones hasta noviembre, un 2,9% más que en el mismo período del año anterior, impulsadas especialmente por la llegada de turistas internacionales.

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) ha compartido este miércoles los datos, extraídos del Tourism Data System de Eurecat, en un comunicado, en el que ha celebrado el ejercicio como el "más desestacionalizado" de la historia del territorio.

Respecto a 2019, antes del estallido de la pandemia, las pernoctaciones en Tarragona han aumentado un 12% de enero a mayo, mientras que el alza ha sido de otro 10% de septiembre a diciembre y los meses de verano se han mantenido estables.

"Esto demuestra que, poco a poco, nuestro territorio se está convirtiendo en un destino turístico durante todo el año, con una oferta atractiva y diversificada", ha resaltado la presidenta del FEHT, Berta Cabré.

La Costa Daurada acumula gran parte de las pernoctaciones, un total de 20,2 millones hasta noviembre, y un alza del 3,1% respecto al año anterior, mientras que en las Terres de l'Ebre, las pernoctaciones han ido a la baja, un 0,5%, hasta situarse en 1,54 millones en los once primeros meses del ejercicio.

TURISTAS IRLANDESES

Respecto a la procedencia de los visitantes, en 2025 el mercado internacional ha representado un 51,1% de las pernoctaciones, mientras que los turistas nacionales copan el 48,5% restante, invirtiendo la tendencia respecto al año anterior.

La FEHT ha destacado el incremento del 21,7% de los turistas provenientes de Irlanda, junto al 20,7% de aquellos de Reino Unido, por encima de los "incrementos más moderados" de Portugal, Alemania, Italia o Países Bajos, y frente al descenso del 3,2% de las pernoctaciones de turistas nacionales.

Por tipos de alojamiento, los hoteles acumulan un total de 11,1 pernoctaciones hasta noviembre, un 4,1% más que el año anterior, seguidos de los cámpings, que registran 8,1 millones de pernoctaciones y un crecimiento del 1,2%, y los apartamentos, con 2,36 millones de pernoctaciones y un alza del 2,2%.

PREVISIONES

De cara a 2026, la FEHT prevé un año positivo, impulsado de nuevo por un crecimiento fuera de la temporada veraniega, por lo que seguirá "apostando por la desestacionalización y el turismo deportivo y de congresos", junto a un trabajo para captar nuevos mercados como el asiático o portugués.

"Es esencial que las empresas no se ahoguen con impuestos, por lo que rechazamos cualquier tipo de incremento sobre las tasas de las estancias turísticas en temporada baja o la aplicación de cargos municipales", ha defendido Cabré sobre un modelo fiscal que no penalice el crecimiento del sector.